Из Петербурга в Москву не смогли улететь более 1 тыс. пассажиров

Причиной стали отмененные рейсы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Из-за отмененных рейсов 1200 пассажиров не смогли улететь из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации прокуратуры, всего было отменено 13 рейсов из Петербурга в Москву и еще семь рейсов (980 пассажиров), по предварительным данным, задержаны.

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, отменено уже 16 рейсов и еще 10 задержаны. Всем нуждающимся предоставлена гостиница.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.

Ранее в столичных аэропортах были введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Пулково принимал перенаправленные самолеты в качестве запасного аэродрома.