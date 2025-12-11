РФ в 2025 году сохранит переработку нефти, добычу газа и угля на уровне 2024 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия в этом году сохранит переработку нефти в объемах 2024 года. Добыча газа и угля также будет находиться на прошлогодних уровнях. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев.

"По итогам 2025 года в нефтепереработке, добыче газа и добыче угля ожидаем сохранения показателей на уровне 2024 года", - заметил он.

По данным Росстата, добыча природного газа в 2024 году составила 579 млрд куб. м - на 8,7% больше, чем в 2023 году.

Вице-премьер России Александр Новак говорил, что первичная переработка нефти в 2024 году составила 266,5 млн тонн, производство бензина - 41,1 млн тонн, дизеля - 81,6 млн тонн. По его словам, добыча угля в РФ в 2024 году выросла на 1,3%, до 443,5 млн тонн, на экспорт было поставлено 196,2 млн тонн.