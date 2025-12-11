Цивилев: топливный рынок РФ обеспечен предложением для весеннего роста спроса

Министр энергетики отметил, что ведомство продолжает мониторинг ситуации на топливном рынке в ежедневном режиме

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский топливный рынок сейчас стабилен и полностью обеспечен предложением, он готов к предстоящему весеннему росту потребительского спроса. Об этом журналистам рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев.

"Внутренний рынок нефтепродуктов полностью обеспечен предложением, в том числе для формирования запасов к весеннему росту потребительского спроса", - сказал он, отвечая на вопрос стоит ли ожидать повторения топливного кризиса в следующем году.

Цивилев подчеркнул, что Минэнерго России продолжает мониторинг ситуации на топливном рынке в ежедневном режиме.

"Мы располагаем всеми необходимыми инструментами для своевременного реагирования и будем применять их в зависимости от текущей ситуации", - добавил он.