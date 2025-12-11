Минэнерго не обсуждает интеграцию "Россетей" и "Системного оператора"

Ведомство работает над устранением дублирующихся функций в топливно-энергетическом комплексе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ работает над устранением дублирующихся функций в топливно-энергетическом комплексе, однако вопрос интеграции "Россетей" и "Системного оператора" не обсуждается. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

"Такой вопрос на повестке дня в Минэнерго не стоит. При этом мы продолжаем работу по устранению дублирующих функций в ТЭК в целом", - сказал он.

В июле Цивилев говорил, что Минэнерго поддерживает развитие "Россетей" и приложит усилия для того, чтобы компания была представлена во всех регионах России. По его словам, "Системный оператор" должен в дальнейшем выполнять свою функцию, пока он является представителем во всех субъектах РФ. Однако Минэнерго намерено начать постепенное сближение "Россетей" и "Системного оператора", поскольку считает, что функции этих организаций дублируются.

Ранее издание РБК сообщило, что сенаторы Андрей Кутепов, Александр Брыксин и Валерий Васильев направили кабмину законопроект о передаче функций "Системного оператора" компании "Россети". Предполагалось его вступление в силу с 2028 года.

"Россети" поддержали инициативу о передаче им функций "Системного оператора" с 2028 года, это позволит исключить дублирующие направления деятельности, сообщили ТАСС в компании. В группе считают, что это позволит сосредоточить в одной организации задачи по перспективному планированию и непосредственной реализации мероприятий по развитию сети.

Как заявили ТАСС в "Системном операторе", регулятор считает неприемлемой возможность передачи функций СО ЕЭС. По мнению регулятора, передача функций приведет к снижению надежности и экономической эффективности работы энергосистемы, дискриминации поставщиков и потребителей, а также необходимости фундаментального изменения законодательства, механизмов и процедур работы отрасли, сформированных с учетом института независимого "Системного оператора".