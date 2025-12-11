В Турции напомнили об ограничениях использования старых долларов

Они пояснили, что американская валюта старого образца проходит дополнительную проверку при операциях обмена, не принимаются банкноты с большим количеством посторонних отметок и в плохом состоянии

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Возможность использования долларов старого образца в Турции остается ограниченной с осени 2024 года, финансовые и торговые учреждения принимают их с осторожностью. Об этом ТАСС рассказали несколько участников рынка в центральных и туристических регионах страны.

"Мы стараемся не принимать от клиентов доллары прежнего образца, так называемые белые доллары. Так же поступают и практически все наши коллеги, но все же какого-то запрета на оборот этих купюр нет", - рассказали менеджеры трех крупных пунктов обмена валют в Анкаре. Они пояснили, что американская валюта старого образца проходит дополнительную проверку при операциях обмена, не принимаются банкноты с большим количеством посторонних отметок и в плохом состоянии.

"К такой политике привела цепочка событий. Осенью прошлого года были публикации в СМИ о наличии на рынке, а также изъятии поддельных купюр на десятки миллионов долларов в банкнотах старого образца по $50 и $100. Из-за этого, из-за определенных опасений участников рынка их оборот тогда резко снизился и почти остановился. Если купюру не приняли в обменном пункте, ее можно отнести в некоторые банки. Там ее можно реализовать", - сообщил ТАСС управляющий пункта обмена валют в Анталье. Многие обменные пункты, по его словам, перестраховываются и не берут старые купюры, потому что "сотрудничающие с ними конкретные банки в свою очередь не хотят иметь дело с такими банкнотами и рисковать".

Менеджер еще одного пункта обмена валют Özdöviz в наиболее популярном среди иностранных туристов районе Антальи Коньяалты рассказала ТАСС, что "белые доллары принимаются без ограничений". "Да, мы принимаем эти купюры. Ограничений нет, и их обмен производится по курсу, который клиент видит на информационном табло", - сказала она.

В отделении одного из госбанков Турции в Анкаре ТАСС пояснили, что принимают доллары и старого, и нового образца, но в основном для зачисления их на личный счет клиента. "Периодически мы получаем предупреждения от регулятора и других структур о поступлении фальшивок в оборот. Это происходит регулярно. При этом мы не останавливаем операции с иностранной валютой. Но проверки банкнот стали более тщательными. И мы можем отказаться принимать не только старые доллары, но и новые, если они в плохом состоянии или вызывают у кассиров и у устройств технического контроля вопросы", - рассказали в банке.