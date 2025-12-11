"Аэрофлот" переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы 11 декабря

Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета, сообщили в компании

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает вынужденно корректировать план полетов для стабилизации расписания, перевозчик переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в течение 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Аэрофлот продолжает вынужденно корректировать производственный план полетов для стабилизации расписания в условиях ограничений в ночь и утром 11 декабря. Авиакомпания переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в течение сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" попросили пассажиров перед выездом проверять статус рейса и, в случае его отмены, не прибывать в аэропорт. "Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета. Переоформление происходит на рейсы по тому же маршруту и в том же классе обслуживания (с одновременным соответствующим изменением дат других рейсов под кодом SU), без взимания дополнительной оплаты", - добавили в авиакомпании.

Переоформить билет можно самостоятельно, с помощью чат-бота на сайте или в мобильном приложении авиакомпании. При этом пассажирам отмененных рейсов, которые находятся в аэропорту, для оформления возврата средств нет необходимости обращаться в кассы в аэропорту. Это можно сделать в офисах продаж "Аэрофлота" в городе или у уполномоченных агентств по месту приобретения билета.

Также возврат средств за билеты, приобретенные на сайте или в контакт-центре авиакомпании, можно оформить дистанционно. Для этого нужно подать онлайн-заявку через форму обратной связи на сайте "Аэрофлота".