План развития ТОР "Южная Якутия" включил в себя туризм и экопроекты

Резиденты вложили в экономику региона 125,7 млрд рублей и создали более 10,4 тыс. рабочих мест

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Новый перспективный план развития территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия", утвержденный в Якутске, включил в себя новые направления - экологические проекты, поддержку малого бизнеса, развитие гражданской инфраструктуры и туристической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Якутске на заседании наблюдательного совета был утвержден новый перспективный план развития территории опережающего развития "Южная Якутия". Решение принято после рассмотрения актуализированной версии документа с учетом изменений в инвестиционной структуре и перечне проектов резидентов, - говорится в сообщении. - Актуализированный план включает новые направления: экологические проекты, поддержку малого бизнеса, развитие гражданской инфраструктуры и туристической отрасли. Среди них - переработка крупногабаритных шин, производство дорожных покрытий и возможность создания универсальных производственно-административных зданий для субъектов малого предпринимательства. В сфере туризма запланирован анализ площадок для размещения инвестпроектов".

Как отметил директор филиала Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в Якутии (КРДВ Якутия) Дмитрий Борисов, на ТОР "Южная Якутия" по соглашениям с КРДВ проекты реализуют 20 резидентов. Фактически резиденты вложили в экономику региона 125,7 млрд рублей и создали более 10,4 тыс. рабочих мест. Инвесторы при поддержке Минвостокразвития, КРДВ, правительства Якутии имеют доступ к необходимым для успешного выполнения проектов налоговым льготам и административным преференциям, добавил Борисов.

На заседании также обсуждалась необходимость расширения границ ТОР для размещения новых проектов. В 2026 году планируется провести выбор территорий для объектов предпринимательской и туристической инфраструктуры. "Мы не можем ограничиваться проектами малого масштаба. ТОР "Южная Якутия" должна быть увязана с крупными инфраструктурными инициативами, которые формируют основу развития юга республики и всего Дальнего Востока", - подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

По итогам заседания отмечено, что развитие территории продолжится с учетом поступающих предложений и планируемых инфраструктурных проектов. ТОР "Южная Якутия" создана в 2016 году, основная специализация - добыча полезных ископаемых и горнодобыча.

"Колмар"

Компания "Колмар" выдвинута на ежегодную общественно-деловую премию "Звезда Дальнего Востока" в 2025 году. Эта премия проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Группа компаний "Колмар" объединяет промышленные предприятия по добыче и переработке угля, расположенные на территории Нерюнгринского района, также сбытовые и логистические структуры.

"АО "ГОК Инаглинский" инвестировало более 75 млрд рублей и создало свыше 3,8 тыс. рабочих мест при инфраструктурной поддержке со стороны Минвостокразвития и КРДВ. Предприятие планирует добывать и обогащать более 12 млн тонн угля в год при текущей производственной мощности до 7 млн тонн. А горно-обогатительный комбинат "Денисовский" реализует проект с объемом инвестиций 38 млрд рублей, создается более 3,2 тыс. рабочих мест", - отмечается в сообщении.