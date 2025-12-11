В Новосибирской области иностранцев будут привлекать на конкретные объекты

В регионе работают около 90 тыс. трудовых мигрантов

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Число трудовых мигрантов после окончания периода охлаждения экономики увеличится, но в Новосибирской области их будут привлекать только под конкретные задачи. Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор региона Андрей Травников.

"Мы уже не будем допускать прежних ошибок: иностранные рабочие будут привлекаться на конкретные предприятия, на конкретные объекты в определенном количестве", - сказал он.

Глава региона пояснил, что региону необходимы дополнительные рабочие руки, но власти намерены сохранить тренд на замещение трудовых мигрантов местными сотрудниками. "Все мы этого боялись - встанет стройка, остановится, но вот за последние полтора года количество иностранных рабочих на объектах Новосибирской области сократилось, и пока ничего не остановилось. Никакого кризиса мы пока не наблюдаем", - подчеркнул Травников, добавив, что потребность в рабочих руках вновь возрастет после окончания периода охлаждения экономики, и можно ожидать роста количества трудовых мигрантов.

Ранее власти региона ввели запрет на 2024 год на работу иностранцев в такси, объектах розничной торговли напитками и табачными изделиями. Список ограничений правительство продлевало и расширяло. В 2026 году работу трудовых мигрантов ограничат в социальных столовых, сферах спорта и автомобильного грузового транспорта.

Всего в регионе работают порядка 90 тыс. трудовых мигрантов. В ноябре сообщалось, что власти рассматривают возможность создания центра по адаптации мигрантов, аналогичного ранее открытым Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) в пилотном формате в ряде регионов России. Также власти региона обратились к представителям духовенства для установления связей с мигрантским сообществом.

Ранее руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций рассказал о посещении "Хилокского гетто" - микрорайона на окраине Новосибирска, "где живут мигранты". Слуцкий отметил низкий уровень санитарии, "хамство, аморальное поведение", которые наблюдаются там. В микрорайоне находится Хилокский рынок - один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Жители стабильно жалуются на антисанитарию, мешающий транзитный проезд фур, отсутствие инфраструктуры, проблемы с водой и транспортом.