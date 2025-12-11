В Турции прокомментировали запрет на прием старых долларов

Запрета на прием старых долларов нет, их оборот свободный, сообщили в Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов, объединяющей структуры и компании, которые занимаются операциями с иностранной валютой в стране

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Турции не вводили никаких запретов на оборот долларов прежнего образца внутри страны, а утверждения о поступлении на рынок больших объемов фальшивок являются слухами. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов, объединяющей структуры и компании, которые занимаются операциями с иностранной валютой в стране.

"Доллары любого образца принимаются в обменных пунктах, в банках. Какого-либо запрета на операции с ними не существует. Но, действительно, доля этих старых долларов в Турции значительно сократилась из-за, скажем там, истерии, спровоцированной СМИ", - сказал собеседник.

Он отметил, что "многие обменные пункты и банки стараются ограничить взаимодействие с долларовыми купюрами прежнего образца, руководствуясь соображениями минимизации потенциальных рисков". При этом "хождение внутри страны долларовых купюр любого поколения свободно", и "есть возможность найти, где реализовать старые доллары".

"Информация о поступлении на рынок фальшивок приходит постоянно. Но это не те гигантские объемы, о которых часто сообщают в прессе. В обороте всегда есть доля подделок, это неизбежно. Но в среднем это несколько десятков тысяч долларов, не больше", - отметил собеседник. Он также указал, что, "исходя из озвученных ранее в ряде СМИ сумм в сотни миллионов долларов поступивших на рынок фальшивок, потребовалось бы ввозить их в страну грузовиками".

Осенью прошлого года Центробанк Турции заявил, что принял ряд мер для предотвращения оборота в республике фальшивой валюты и находится в координации с правоохранительными органами, которые проводят соответствующие расследования. По данным турецких СМИ, в страну контрабандно были ввезены поддельные банкноты, предположительно, на $600 млн. По данным деловой газеты Ekonomim, их общая сумма могла превышать $1 млрд. По данным экспертов, основная часть фальшивых долларов была ввезена в Турцию из Сирии, Ирана и балканских стран.