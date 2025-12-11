Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии растет

Курс юаня к рублю составил 11,09 рубля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня снижается.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,57% - до 2 736,11 и 1 106,46 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,13 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 739,1 пункта (+0,68%), индекс РТС составлял 1 107,67 пункта (+0,68%). В это же время курс юаня ускорил снижение до 11,0935 рубля (-7,65 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,15% и находился на уровне 2 721,75 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.