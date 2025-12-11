Бюджет Астраханской области приняли с увеличением расходов на 5%

Планируются расходы в размере 85,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области приняли во втором и окончательном чтении законопроект о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Расходы бюджета региона в 2026 году планируются в размере 85,3 млрд рублей, что на 5% больше утвержденных расходов бюджета на 2025 год на момент его принятия во втором чтении, передает корреспондент ТАСС.

В первом чтении бюджет на 2026 год предполагал доходы в сумме 78,3 млрд рублей, расходы - 84,3 млрд рублей.

"Ко второму чтению главой региона Игорем Бабушкиным предложено увеличить доходную часть бюджета на 1,1 млрд рублей в связи с ростом налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. Расходная часть предлагается также к увеличению более чем на 965 миллионов рублей, в том числе за счет роста финансирования таких разделов как национальная оборона, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная политика, охрана окружающей среды", - сказал спикер облдумы Игорь Мартынов.

Таким образом, бюджет на 2026 год окончательно принят во втором чтении с расходами 85,3 млрд рублей с ростом к уровню текущего года, принятом во втором чтении, на 5%. Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден в размере 79,4 млрд рублей, что на 0,7% выше уровня бюджета 2025 года, принятого в декабре 2024 года.

В пресс-службе облдумы уточнили, что важнейшим приоритетом в расходной части бюджета будет оказание мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей, многодетным семьям Астраханской области.

О бюджете на 2027-2028 годы

В проекте бюджета на 2027 год доходы запланированы в объеме 79,2 млрд рублей, расходы - 82,0 млрд рублей. В 2028 году доходы планируются на уровне 82,4 млрд рублей, расходы - 81,7 млрд рублей. Таким образом, предполагается, что в 2028 году бюджет Астраханской области будет профицитным.

Бюджет на 2025 был принят со следующими параметрами: доходы - 78,8 млрд рублей, расходы - 81,2 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 2,4 млрд рублей.