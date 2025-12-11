Импорт легковых авто с пробегом из Грузии в РФ в ноябре вырос более чем втрое

В топ-5 марочного рейтинга вошли BMW, Toyota, Volkswagen, Hyundai и KIA

МОСКВА, 11 декабря./ТАСС/. Импорт легковых автомобилей с пробегом (старше трех лет) из Грузии в Россию в ноябре вырос на 227% - до 4,8 тыс., сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

"В ноябре текущего года из Грузии в Россию ввезено 4 778 легковых автомобилей с пробегом (старше трех лет). Это в 3,3 раза (+227%) больше, чем в ноябре прошлого года (1 461 шт)", - сказал он.

В топ-5 марочного рейтинга вошли BMW (926), Toyota (441), Volkswagen (414), Hyundai (373), KIA (352).

Среди моделей лидерами стали BMW X5 (279 авто), Chevrolet Equinox (175), BMW X7 (172), KIA K5 (172) и Toyota RAV4 (160).

Как отметил Целиков, всего с начала 2025 года из Грузии в Россию импортировано 34,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что в три с лишним раза (+218%) больше, чем за 11 месяцев 2024 года (10,9 тыс.).