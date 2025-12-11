Аэропорт Внуково предупредил о возможной корректировке расписания

Специалисты рекомендуют перед отправлением в аэропорт уточнять статус своего рейса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Корректировки расписания возможны в аэропорту Внуково из-за ограничений, сообщили в аэропорту.

"В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов, которые введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, в аэропорту Внуково может быть скорректировано расписание полетов", - говорится в сообщении.

Аэропорт рекомендует перед отправлением в аэропорт уточнять статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта, в Telegram-боте или по телефону справочной аэропорта +7 (495) 937-55-55. Также обо всех изменениях в расписании пассажиров информируют авиакомпании. Аэропорт приносит извинения за доставленные неудобства и отмечает, что приоритетом является обеспечение безопасности полетов.