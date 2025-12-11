"Автостат": продажи новых люксовых автомобилей в РФ в ноябре выросли в 1,5 раза

По данным экспертов, рынок новых люксовых автомобилей показывает растет с апреля - уже восемь месяцев подряд

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Продажи новых люксовых автомобилей в России увеличились в ноябре 2025 года на 51% в годовом выражении, до 65 единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По итогам ноября 2025 года в России было реализовано 65 новых машин сегмента Luxury. Как отмечают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" ("Паспорт промышленный консалтинг" - совместное предприятие АО "Электронный паспорт" и ООО "Автостат" - прим. ТАСС), это на 51% больше, чем в ноябре прошлого года", - сказано в сообщении.

Лидерами марочного рейтинга стали Bentley (20 единиц), Lamborghini (18 единиц) и Rolls-Royce (14 единиц). Также в ноябре было реализовано семь новых автомобилей Ferrari, три Aston Martin и три Maserati.

В топ-3 модельного рейтинга вошли Lamborghini Urus (17 единиц), Rolls-Royce Cullinan (10 единиц) и Bentley Continental GT (10 единиц).

При этом за 11 месяцев 2025 года в России было реализовано 638 новых люксовых автомобилей, что на 28% больше, чем в январе - ноябре 2024 года.