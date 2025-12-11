Аэропорт Самары принял шесть следовавших в Москву самолетов

Пассажирам предоставили напитки и питание

САМАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Курумоч в Самарской области принял как запасной аэродром шесть самолетов, следовавших в Москву, сообщает пресс-служба аэропорта.

"11 декабря аэропорт Курумоч принял в качестве запасного аэродрома шесть воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиаузла", - говорится в сообщении.

Пассажирам предоставили напитки и питание, для пассажиров с детьми - комнаты матери и ребенка.

По информации онлайн-табло Курумоча, вылет в столицу двух бортов авиакомпании "Аэрофлот" задерживается до 20:45 (19:45 мск) и 21:00 (20:00 мск), компании "Победа" - до 22:05 (21:05) и Ural Airlines - до 16:40 (15:40 мск). Два рейса "Аэрофлота" в Москву отменены.