Кравцов призвал проводить работу для урегулирования зарплаты учителей

Это работа, требующая большого периода времени, сообщил глава Минпросвещения

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ прорабатывает механизмы поддержки учителей, но это работа, требующая большого периода времени. Вопросам заработной платы нужно уделить особое внимание, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на открытии Всероссийского семинара для пресс-секретарей системы образования в Минпросвещения РФ.

"Да, у нас есть проблемы с зарплатой, с дифференциацией, это тоже отголосок 90-х годов. У нас есть школы - рядом находятся, но разные зарплаты у учителей. Для этого нужно проводить много работы, и соответствующие решения мы знаем, но, как я уже сказал, хочется быстрее, но не всегда это по техническим причинам возможно", - сказал он.

Министр подчеркнул, что перемены в сфере образования требуют времени. Он напомнил, что ведомство в течение пяти лет наладило работу по единому образовательному пространству.