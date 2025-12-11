Все самолеты с запасного аэродрома в Пулково отправлены в Москву

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Все самолеты, приземлившиеся на запасном аэродроме в аэропорту Пулково, отправлены в Москву. Об этом заявил главный операционный директор Пулково Павел Кушниренко.

"На 12:00 мск в аэропорты московского авиационного узла отправлены 12 рейсов. Все самолеты, прибывший на запасной аэродром, отправлены в столицу. Пассажиры в том числе были отправлены наземным транспортом", - заявил Кушниренко в опубликованном в Telegram-канале видео.

Ранее Пулково принял 16 рейсов из Москвы в качестве запасного аэродрома.

Из-за временных ограничений в аэропортах московского авиационного узла в Пулково было отменено более 30 рейсов в направлении столицы России.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров. Всем нуждающимся была предоставлена гостиница.