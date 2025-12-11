Все самолеты с запасного аэродрома в Пулково отправлены в Москву
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Все самолеты, приземлившиеся на запасном аэродроме в аэропорту Пулково, отправлены в Москву. Об этом заявил главный операционный директор Пулково Павел Кушниренко.
"На 12:00 мск в аэропорты московского авиационного узла отправлены 12 рейсов. Все самолеты, прибывший на запасной аэродром, отправлены в столицу. Пассажиры в том числе были отправлены наземным транспортом", - заявил Кушниренко в опубликованном в Telegram-канале видео.
Ранее Пулково принял 16 рейсов из Москвы в качестве запасного аэродрома.
Из-за временных ограничений в аэропортах московского авиационного узла в Пулково было отменено более 30 рейсов в направлении столицы России.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров. Всем нуждающимся была предоставлена гостиница.