В Красноярском крае запустят единственное в РФ производство смол для изготовления шин

Общий объем инвестиций в проект составляет 126,6 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Единственное в России производство фенолтерпеновых смол - сырьевого компонента для шинной промышленности запустят на севере Красноярского края в Лесосибирске. Выйти на серийное производство мощностью 120 тонн продукции в год планируются в 2026 году, сообщает министерство промышленности и торговли Красноярского края.

"В Лесосибирске создадут единственное в России производство фенолтерпеновых смол - сырьевого компонента для шинной промышленности. Фонд развития промышленности края одобрил заем Сибирскому лесохимическому заводу (входит в состав Биохимического холдинга "Оргхим") на 100 млн рублей. Предприятие уже освоило технологию и выпускает пробные партии продукции. Новые инвестиции позволят перейти на уровень промышленного производства", - говорится в сообщении.

По данным министерства, проект направлен на полное импортозамещение стратегически важного компонента для шинных заводов России. "Пока отечественные производители шин почти полностью зависят от поставок фенолтерпеновых смол из-за рубежа. Новая производственная линия позволит укрепить технологический суверенитет российской промышленности. <…> За счет средств господдержки завод закупит современное российское оборудование, модернизирует производственные площади и приобретет сырье.

Выйти на серийное производство мощностью 120 тонн продукции в год планируют уже в 2026-м. За четыре года предприятие намерено занять более половины российского рынка фенолтерпеновых смол", - пояснили в пресс-службе министерства промышленности и торговли региона.

Общий объем инвестиций в проект составляет 126,6 млн рублей. "Проект соответствует целям нацпроекта "Новые материалы и химия" и государственным приоритетам, включая программу технологического суверенитета и перечень критической промышленной продукции Минпромторга России", - добавили в министерстве.