В аэропортах Тюмени и Сургута отменили шесть рейсов

Задержали еще шесть самолетов

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Отмена шести рейсов и задержка еще шести на прилет и вылет произошла в аэропортах Тюмени и крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа - Сургуте. Время задержки колеблется от нескольких до более 12 часов.

Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях на прилет и вылет в ряде аэропортов России.

По данным онлайн-табло, отменены три рейса из Тюмени в Москву (Шереметьево), а также три рейса из Москвы (Шереметьево) в Тюмень, которые должны были быть выполнены 11 декабря. Также задерживается вылет самолета из Тюмени в Москву (Внуково) более чем на 12 часов, еще один самолет по аналогичному направлению - примерно на 2,5 часа, а также вылет самолета из Тюмени в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ).

В свою очередь в аэропорту Сургута более чем на 15 часов задержан вылет самолета в Москву (Шереметьево), еще один самолет по аналогичному направлению - более чем на девять часов. Также задерживается прилет самолета из Москвы (Внуково) в Сургут.