Участники программы "Архитекторы.рф" изучили опыт развития городской среды Пекина

Программа направлена на развитие городов, рассказал директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международный модуль седьмого потока программы "Архитекторы.рф", который реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и правительства России, завершился в Пекине. Участники программы изучили опыт развития городской среды столицы Китая, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

"В Пекине завершился международный модуль седьмого потока программы "Архитекторы.рф". Особое внимание было уделено пекинскому опыту реконструкции исторического наследия, включая реновацию традиционных кварталов - хутунов. Участники посетили мастерские местных архитекторов, креативные кластеры, промышленные парки и новый административный район города", - отмечается в материалах. Для ста российских специалистов провели более 30 экскурсий и образовательных мероприятий.

Программа "Архитекторы.рф" направлена на развитие городов, рассказал директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов. "Это также инициатива, сосредоточенная на обмене опытом. В последние годы мы видим высокий запрос от российских специалистов к китайским практикам, их рефлексии и анализу, чтобы адаптировать эти знания в нашей стране", - приводит его слова пресс-служба.

"Архитекторы.рф" - бесплатная программа профессионального развития, сфокусированная на раскрытии потенциала российских специалистов в области архитектуры, градостроительства, государственного и муниципального управления.