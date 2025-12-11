В Ставрополе к 2035 году построят развлекательный комплекс за 5,6 млрд рублей

Объект расположится в районе Северного обхода

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Современный многофункциональный развлекательный комплекс за 5,6 млрд рублей построят в 2035 году в Ставрополе, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В следующем году планируем приступить к реализации инвестиционного проекта "Семейный городской курорт "Термолэнд - парк Ставрополь". Помимо акватермального комплекса с фитнес-центром и бассейном, объект включает в себя развлекательный центр, гостиницу, объекты спорта и питания, а также сопутствующую инфраструктуру. Общий объем инвестиций составляет 5,6 млрд рублей", - сказала глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Объект расположится в районе Северного обхода, срок завершения реализации проекта - 2035 год. В комплексе будет создано дополнительно 150 рабочих мест.

Всего в настоящее время в Ставрополе планируются и реализуются 27 проектов на общую сумму 42,16 млрд рублей с созданием 3,3 тыс. рабочих мест.