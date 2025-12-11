Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в России

В их число вошли Alphard, Celica, Carina, а также Vellfire

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Японская корпорация Toyota, ушедшая из России, зарегистрировала четыре товарных знака в РФ, выяснил корреспондент ТАСС.

Среди зарегистрированных товарных знаков - Alphard, Celica, Carina, а также Vellfire. Заявки на регистрацию знаков были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в марте 2025 года и ноябре 2024 года из Японии. Товарные знаки регистрируются по классу № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает, в том числе, различные виды автомобилей.

Дата истечения действия товарных знаков Alphard и Celica - 31 марта 2035 года, у знака Carina - 18 марта 2035 года и у товарного знака Vellfire - 5 ноября 2034 года, следует из данных службы.

Ранее компания зарегистрировала до 31 марта 2035 года товарный знак Land Cruiser Prado.

Японская корпорация Toyota с 2022 года подала в Роспатент 86 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ.

В сентябре 2022 года Toyota заявила о прекращении производства автомобилей на своем предприятии в Санкт-Петербурге. Завод компании был рассчитан на выпуск 100 тыс. машин в год.