Лихачев: впервые в истории на СМП работают сразу восемь атомных ледоколов

Гендиректор Росатома отметил, что ледокол "Ямал" под командованием Марины Старовойтовой взял первое судно под проводку

Редакция сайта ТАСС

Атомный ледокол "Сибирь" © Денис Кожевников/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Впервые в истории на Северном морском пути работают одновременно восемь атомных ледоколов. Об этом журналистам сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, подчеркнув, что ледокол "Ямал" под командованием первой женщины-капитана атомного ледокола Марины Старовойтовой взял первое судно под проводку.

"Впервые вообще в истории нашей страны и, конечно же, самой арктической территории сегодня утром восемь [атомных] ледоколов в строю, восемь ледоколов в рейсах. Один из ледоколов ведет женщина - Марина Старовойтова. Впервые она сегодня взяла на проводку судно", - сказал Лихачев на церемонии презентации отреставрированного панно Константина Коровина "Северное сияние", которое стало ключевым экспонатом выставки "Арктика. Полюс цвета".

В составе "Атомфлота" (предприятие Росатома) находятся четыре универсальных атомных ледокола проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь", "Урал", "Якутия", два ледокола типа "Арктика" (проект 10520) - "Ямал" и "50 лет Победы" и два ледокола типа "Таймыр" (проект 10580) - "Таймыр" и "Вайгач".