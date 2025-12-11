Дефицит бюджета Липецкой области прогнозируют в объеме 13 млрд рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Липецкого областного совета приняли проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Согласно документу, доходы региона в 2026 году составят 103,4 млрд рублей, что на 12,7 млрд меньше расходов, сообщила пресс-служба парламента.

"Парламентарии подержали проект бюджета области на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов. Областной бюджет на 2026 год: доходы 103,4 млрд рублей, расходы 116 млрд рублей, дефицит 12,7 млрд рублей (покроется остатками средств на начало года и коммерческими заимствованиями)", - говорится в сообщении.

Основным источником доходов бюджета станут налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц, их доля в общем объеме достигнет 65%.

На индексацию зарплат указных категорий бюджетников в бюджете следующего года предусмотрено 3,2 млрд рублей, первое повышение произойдет уже в начале года и составит 7,6%. При этом МРОТ с 1 января вырастет более чем на 20% и достигнет 27 092 рублей.

Принятый в декабре 2024 года бюджет на текущий год устанавливал доходы региона в размере 103 млрд 859 млн рублей при дефиците почти в 17 млрд. В течение года параметры бюджета неоднократно корректировались. Согласно изменениям, утвержденным Облсоветом 13 ноября доходы превысили 108 млрд, расходы выросли до 137 млрд рублей.

Плановый период

Что касается параметров бюджета на плановый период, то в предстоящие три года на социальную сферу планируется направить 85,5 млрд рублей, более половины этой суммы, 54,5 млрд рублей, предусматривается на меры соцподдержки отдельных категорий граждан. Расходы на здравоохранение предполагаются в объеме 32,4 млрд. На образование предварительно заложено 87,5 млрд рублей, из них более 5 млрд предусмотрено на капремонт 50 школ и 13 детских садов на территории региона.

На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан предусматривается более 1,3 млрд рублей, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот - около 4,4 млрд рублей, на финансирование мероприятий по водоснабжению и водоотведению - более 8 млрд, на благоустройство населенных пунктов - 1,7 млрд рублей. Объем дорожного фонда области в 2026 году составит 11,9 млрд рублей, в 2027 году - 12,2 млрд рублей, в 2028 году - 12,6 млрд рублей.