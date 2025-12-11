Специальная витрина с товарами из КЧР появилась на маркетплейсе

Проект реализован при поддержке регионального центра "Мой бизнес"

ЧЕРКЕССК, 11 декабря. /ТАСС/. Предприниматели Карачаево-Черкесии смогут бесплатно разместить свои товары на региональной витрине крупного маркетплейса и выйти на многомиллионную аудиторию, сообщается в Telegram-канале министерства экономического развития республики.

"Ozon запустил витрину "Сделано в Карачаево-Черкесии". Проект реализован при поддержке регионального центра "Мой бизнес". Предприниматели республики могут бесплатно разместить свою продукцию в специальном разделе и продвигать ее на многомиллионную аудиторию маркетплейса. Ассортимент витрины будет расширяться. Сейчас на ней представлено 2,7 тыс. товаров от нескольких десятков местных производителей", - говорится в сообщении.

Специальная витрина с товарами из КЧР стала частью общероссийского проекта "Сделано в России", который реализуется с 2022 года. За это время на маркетплейсе появились региональные витрины 52 субъектов страны, отметили в министерстве.