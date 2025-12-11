Компании не предъявили к перевозке в ноябре по сети РЖД 2,9 млн тонн угля

В холдинге отметили, что этот объем готовы были перевезти и зарезервировали под это свои мощности в ущерб отправке других грузов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Компании в ноябре 2025 года не предъявили к погрузке на сети "Российских железных дорог" (РЖД) 2,9 млн тонн угля по согласованным заявкам, говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД со ссылкой на Институт экономики и развития транспорта.

"По данным обзора Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), всего за месяц не было предъявлено 2,9 млн тонн, в том числе на экспорт - 1,6 млн тонн, из них в восточном направлении - 1 млн тонн", - сказано в сообщении.

В холдинге отмечают, что этот объем РЖД готовы были перевезти и зарезервировали под это свои мощности в ущерб отправке других грузов.

"В ноябре по сети РЖД отправлено 28 млн тонн угля (+0,3%), в том числе на экспорт - 14,8 млн тонн (+3,1%)", - сказано в сообщении.

По расчетам ИЭРТ на конец ноября, эффективность внешних поставок энергетического угля увеличилась на всех направлениях: на восточном (+8% по отношению к концу октября); северо-западном (+4,1%); южном (+0,5%) за счет активизации спроса со стороны Китая и снижения ставок аренды полувагонов; 55% всего угля погружено в восточном направлении; в инновационных вагонах в экспортном сообщении на восток следовало 84% угля (из Кузбасса - 86%).

По данным ИЭРТ, для выполнения заявленного объема перевозок в прошлом месяце было бы достаточно 322 тыс. вагонов, в то время как среднесуточное фактическое содержание парка полувагонов составило 368 тыс. единиц, что превышает расчетный парк на 14%.