Эксперт Сапир: присвоение активов России может вызвать в ЕС кризис

Французский экономист убежден, что именно по этой причине глава европейского депозитария Euroclear Валери Урбен "не исключает возможности подать в суд на Европейский союз в случае попытки конфискации российских активов"

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Экспроприация Евросоюзом замороженных российских активов, размещенных в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, может обернуться обвалом европейских финансовых рынков и кризисом, сопоставимым с Великой депрессией. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил французский экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук академик Жак Сапир.

"Если репутация Euroclear, которая управляет международными депозитами в объеме, равном 14 ВВП Франции, будет поставлена под сомнение, то следует ожидать массовых изъятий средств. Подобные изъятия действительно могут спровоцировать обвал европейских финансовых рынков - Франкфурт, Париж и, возможно, Лондон", - сказал Сапир.

Он считает, что "это будет иметь чрезвычайно тяжелые последствия для крупнейших европейских банков". "В итоге ЕС столкнется со всеобщим кризисом ликвидности, последствия которого могут быть сопоставимы с Великой депрессией 1929 года", - подчеркнул Сапир.

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.