ЦБ прогнозирует увеличение спроса на кредиты у бизнеса на юге России

В розничном сегменте ускорился рост обязательств, отметили в Банке России

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 11 декабря. /ТАСС/. Эксперты зафиксировали высокий спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса в октябре и ноябре на юге России, следует из данных, опубликованных в докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ". Ожидается, что в ближайшие месяцы он будет только увеличиваться на фоне снижения кредитных ставок.

"[В октябре-ноябре 2025 года] сохранялся высокий спрос на кредиты со стороны субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС) практически во всех регионах юга. Спрос бизнеса в ближайшие месяцы, по оценкам банков, увеличится из-за снижения ставок", - говорится в материалах доклада.

Также отмечается, что в розничном сегменте ускорился рост обязательств. Это связано, в частности, с увеличением ипотечного портфеля из-за роста выдач как на рыночных, так и на льготных условиях. В то же время портфель потребительских кредитов, по данным ЦБ, не изменился.

В Юго-Западном банке Сбербанка также зафиксировали рост портфеля кредитной поддержки бизнеса, за 10 месяцев 2025 года он составил 18%. "К началу ноября это уже почти 2 трлн рублей. Аналогичный объем - 2 трлн рублей - мы сформировали и в кредитовании жителей юга России", - рассказал ТАСС председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Песенников также подчеркнул, что тренд на оживление рынка кредитов устойчив, его зафиксировали в середине текущего года вслед за снижением ключевой ставки Центробанка. Данная тенденция, по словам председателя банка, характерна как для потребительских и ипотечных займов, так и для оборотного и инвестиционного кредитования бизнеса.

Кроме того, по данным Песенникова, на юге РФ остается высоким и спрос на вклады. Так, портфель пассивов за 10 месяцев к началу года вырос в рознице на 167 млрд (+8%), при этом в Южном федеральном округе - на 140 млрд, до 1,5 трлн рублей, в Северо-Кавказском - на 26 млрд рублей, до 620 млрд рублей.