AFP: во Франции ликвидируют производителя бытовой техники Brandt

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Экономический суд Нантера (пригород Парижа) вынес решение о ликвидации французского производителя бытовой техники Brandt. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Франсуа Бонно, главу совета региона Центр - Долина Луары, где расположены производственные мощности компании.

"Это очень серьезный удар по французской промышленности", - приводит агентство его слова. Бонно добавил, что это решение приведет к ликвидации примерно 700 рабочих мест.

Brandt, основанная в 1924 году, с 2014 года принадлежала алжирской группе Cevital и имела оборот €260 млн. В последнее время компания сильно страдала от трудностей, переживаемых сектором крупной бытовой техники из-за кризиса на рынке недвижимости. Покупка таких товаров, особенно кухонной техники, часто связана с переездом. Производитель зафиксировал в 2024 году очередной спад продаж (-3,9 %), после снижения в 2023 году. В октябре 2025 года суд ввел внешнее управление в компании.

Два завода группы расположены в Центральной Франции: под Орлеаном в департаменте Луаре и в Вандоме в департаменте Луар-и-Шер. Кроме того, она располагает центром сервисного обслуживания в Парижском регионе. Также компании принадлежат бренды De Dietrich, Sauter и Vedette.

Чтобы избежать исчезновения бренда, правительство и местные власти неоднократно выступали за передачу предприятия кооперативу сотрудников ради сохранения французских производственных мощностей и по меньшей мере 370 рабочих мест. Однако суд отклонил это предложение, несмотря на то, что его поддержала группа Revive, занимающаяся восстановлением и преобразованием французских компаний, столкнувшихся с трудностями.

Разочарование в связи с решением суда выразило министерство экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета. Оно напомнило, что государство объявило о мерах поддержки в размере 5 млн евро в отношении "французского флагмана бытовой техники, однако другие необходимые для успеха предприятия участники не захотели занять позицию для спасения Brandt". AFP считает, что ведомство имеет в виду французские банки. Кабмин призывал их поддержать продажу компании кооперативу работников, чтобы убедить суд в жизнеспособности этого проекта.