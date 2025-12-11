Эксперт Сапир: РФ сможет выиграть судебные процессы против изъявших активы в ЕС

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Россия с высокой долей вероятности сможет выиграть судебные процессы против тех, кто экспроприирует ее европейские активы. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил французский экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук академик Жак Сапир.

"Очевидно, что российское правительство отреагировало бы крайне жестко, если бы идея конфискации активов РФ была реализована. Прежде всего, оно могло бы действовать в правовой плоскости, подав иски против европейских правительств в международные суды и национальные юрисдикции. Оно потребовало бы не только возврата конфискованных сумм, но и значительных компенсаций, - заметил Сапир. - Россия с высокой долей вероятности в итоге выиграла бы такие процессы".

Кроме того, Сапир предполагает, что РФ может ответить арестом западных активов, что также дорого обойдется Евросоюзу.

По словам эксперта, при худшем сценарии наличные средства из международной площадки Euroclear в размере €140 млрд, принадлежащие РФ, могут быть использованы для помощи Украине, в то время как у депозитария останется обязательство возврата средств. "Если санкции будут сняты, Россия в любой момент сможет потребовать возврат этих средств: кто тогда выплатит необходимые €140 млрд?" - указал Сапир.

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экcпроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.