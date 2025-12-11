На подконтрольной Киеву части ДНР осталась одна работающая угольная шахта

Речь идет о "Новодонецкой" шахте рядом с Харьковской областью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Лишь одна работающая шахта по добыче угля в настоящее время остается на территории подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщил депутат Верховной рады, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Речь идет о "Новодонецкой" шахте рядом с Харьковской областью. В начале декабря на территории подконтрольной Киеву части ДНР прекратила свою работу одна из последних угольных шахт "Белозерская". Она проработала с 1954 года.

"Да, одна единственная. Это шахта "Новодонецкая" ближе к границе с Харьковской областью, где шахтеры работают, добывают уголь. Примерно 800 тонн горной массы в сутки", - приводит слова депутата издание "Страна".

Как заявил Волынец, по всей Украине сейчас работают лишь 13 угольных шахт из 145, которые функционировали в стране по состоянию на 2014 год. Действующие предприятия находятся, в частности, на западе Украины и в Днепропетровской области на востоке страны.

По информации депутата, на Украине ежегодно наблюдается снижение добычи угля. Если в 2024 году этот показатель составлял 20-22 млн тонн, то в этом году он уменьшился примерно до 15 млн тонн.