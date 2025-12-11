Сбер заявил о сложной ситуации в металлургии из-за курса рубля

Причиной такой ситуации также стал высокий уровень ключевой ставки, отметил зампредседателя правления банка Анатолий Попов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Предприятия металлургического комплекса столкнулись с непростой ситуацией из-за крепкого рубля и высокого уровня ключевой ставки. Об этом журналистам сообщил зампредседателя правления Сбера Анатолий Попов в рамках международной конференции "FI Day ИИ & блокчейн. Цифровые горизонты будущего".

"Компании этого сектора попали в непростую ситуацию, связанную в первую очередь, с двумя факторами: достаточно крепкий рубль и высокий уровень ключевой ставки, спред между реальной инфляцией и ключевой ставкой", - сказал Попов.

Он отметил, что компании - клиенты Сбербанка в этом секторе накопили запас прочности и справляются с ситуацией.

"Мы ожидаем смягчения денежно-кредитной политики в следующем году, и в этом смысле компаниями будет легче работать на рынке", - заключил Попов.