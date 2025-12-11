Володин: закон о контроле госсредств дополнительно защитит сбережения граждан

Председатель Госдумы отметил важность того, чтобы средства размещались в надежных кредитных организациях

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Закон, усиливающий контроль за использованием государственных средств, позволит повысить безопасность средств государственных компаний и корпораций, а также защитить граждан, в частности участников долевого строительства. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Закон позволит дополнительно обезопасить как средства государственных компаний и корпораций, так и наших граждан, в частности участников долевого строительства. Теперь они будут размещаться только в тех банках, которые признаны надежными в соответствии с национальным кредитным рейтингом", - сказал Володин журналистам.

Согласно новым положениям, которые вступят в силу с 14 декабря, размещать средства государственных корпораций и компаний, фонда персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов, а также открывать счета эскроу по долевому строительству можно будет только в тех кредитных организациях, которые соответствуют определенному уровню кредитного рейтинга. Требования к уровню кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале будет определять правительство РФ. Полномочия закреплены нормой, которая также начнет работать с 14 декабря.

"Наша страна прошла через тяжелые кризисы 90-х, когда люди потеряли свои сбережения", - отметил председатель Госдумы. - Важно, чтобы средства размещались в надежных кредитных организациях".