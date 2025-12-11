Кавказ.РФ: бизнес намерен инвестировать в курорты СКФО 210 млрд рублей к 2030 году

Заявленные инвестиции в несколько раз превысят государственные

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Частные инвестиции в курорты Северного Кавказа к 2030 году могут превысить 210 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе АО "Кавказ. РФ".

"На сегодняшний день бизнес инвестировал 27,9 млрд рублей в курорты под управлением Кавказ.РФ, из них 13 млрд привлек "Архыз", 6,5 млрд - "Ведучи", 5,3 млрд - "Мамисон", 2,6 млрд - "Эльбрус". Заявленные инвестиции к 2030 году составляют более 210 млрд рублей и в несколько раз превысят государственные", - говорится в сообщении.

Реализацию экономических и инфраструктурных проектов Кавказ.РФ обсудили на круглом столе, организованном в Москве комитетом Совета Федерации по экономической политике.

"Инвестиционный портфель проектов компании вырос до 53,8 млрд рублей. Прирост по сравнению с 2021 годом, когда был создан Кавказ.РФ на базе "Корпорации развития Северного Кавказа" и "Курортов Северного Кавказа", составляет 40,8 млрд рублей. Это стало возможным за счет активного участия ведущих банков и концентрации механизмов господдержки. Всего поддержано 236 проектов во всех субъектах СКФО", - отметили в пресс-службе.

В Кавказ.РФ главным событием 2025 года назвали запуск "Мамисона" в Северной Осетии - первого горного курорта, построенного с нуля после введения санкций на поставку европейского оборудования и технологий. Крупным событием стал старт строительства морского курорта - Каспийского прибрежного кластера в Дагестане. На "Эльбрусе" запущена новая долгожданная зона катания, на чеченском "Ведучи" завершается пусконаладка основных объектов курорта. Всего компания построила за год 12 объектов, включая четыре канатные дороги.