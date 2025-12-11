Страны ЕС направили ЕК 691 проект для финансирования по военной программе

Общая сумма составила €150 млрд, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Страны ЕС представили Еврокомиссии (ЕК) 691 проект в сфере военной промышленности для финансирования на €150 млрд в рамках программы вооружения ЕС SAFE (бывшая ReArm EU). Об этом написал в X еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

"Страны ЕС проявили огромный интерес к программе SAFE. Они представили 691 проект, который покрывает все основные девять сфер развития военных возможностей", - написал он.

Приоритетными сферами программы SАFE ЕК определила артиллерийские снаряды и ракеты, дальнобойные и высокоточные артиллерийские и ракетные системы, пехотное снаряжение и вооружение, воздушные беспилотники и средства противодействия им, средства ПВО и ПРО, надводные и подводные системы, транспортную авиацию и средства дозаправки в воздухе, космические средства и средства защиты спутников, системы кибербезопасности и атакующие киберсистемы с использованием ИИ.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что из 27 стран ЕС 19 приняли решение участвовать в программе SAFE, которая предоставляет европейское финансирование для военной промышленности. Из них 15 государств намерены реализовывать проекты по этой программе с участием Украины или в целях поддержки киевского режима.