Проверка транзакций по "Пушкинской карте" пресекла мошенничество на 200 млн рублей

Всего проверили свыше 20 млн транзакций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Предварительная проверка свыше 20 млн транзакций по "Пушкинской карте" позволила предотвратить мошеннические схемы на общую сумму 200 млн рублей. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко по итогам совещания с федеральными руководителями цифровой трансформации.

В аппарате напомнили, что создан защищенный механизм расходования средств по "Пушкинской карте", а также внедрена система двойного подтверждения транзакций в ГИС "PRO.Культура.РФ" с использованием уникального идентификатора события и "белого терминала". Кроме того, обеспечена интеграция с ФНС для верификации организаций-исполнителей. "Как результат - в 2025 году проведена предварительная проверка свыше 20 млн транзакций на общую сумму порядка 10 млрд рублей. Удалось предотвратить мошеннические схемы на сумму 200 млн рублей", - рассказали в аппарате.

Вместе с тем, согласно сообщению, обеспечена модернизация электронного Госкаталога музейных предметов, осуществлена интеграция с технологией искусственного интеллекта для улучшения поиска предметов музейного фонда. "В настоящее время в каталог загружено 86,46% записей, порядка 70 млн объектов", - добавили в аппарате.