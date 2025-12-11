Ввоз легковых авто с пробегом из Белоруссии в Россию в ноябре вырос в 6,5 раза

В топ-5 марочного рейтинга вошли BMW, Audi, Mercedes-Benz, Chevrolet и Volkswagen

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ввоз легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет) из Белоруссии в Россию в ноябре увеличился в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в Telegram-канале.

"В ноябре текущего года из Беларуси в Россию ввезено 4 079 легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это 6,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (633 шт)", - указал он.

В топ-5 марочного рейтинга вошли BMW (1 099 единиц), Audi (330), Mercedes-Benz (285), Chevrolet (262) и Volkswagen (237).

Среди моделей лидерами стали Chevrolet Equinox (192), а также BMW X5 (165), BMW 3 серии (163), BMW 5 серии (138) и BMW X3 (132).

Как отметил Целиков, всего с начала 2025 года из Белоруссии в Россию импортировано чуть более 18 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 60% меньше, чем за 11 месяцев 2024 года (46,4 тыс.).