Отчисления в бюджет от интернет-рекламы ожидаются в объеме 7 млрд рублей

В аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко напомнили, что в апреле 2025 года вступили в силу новые законодательные требования по отчислениям 3% от доходов за распространение интернет-рекламы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Поступление в бюджет не менее 7 млрд рублей на конец 2025 года ожидается от распространения интернет-рекламы. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко по итогам совещания с федеральными руководителями цифровой трансформации.

В аппарате напомнили, что в апреле 2025 года вступили в силу новые законодательные требования по отчислениям 3% от доходов за распространение интернет-рекламы и на текущий момент ежеквартально обрабатываются сведения по 56 тыс. плательщиков. "Выявлено 160 крупных плательщиков, обеспечивающих 90% сбора от распространения интернет-рекламы. С августа в бюджет поступило больше 5 млрд рублей. На конец года прогнозируется поступление не менее 7 млрд рублей", - рассказали в аппарате.