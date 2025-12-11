Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета

В рамках заседания главы правительств обсудят вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принимает участие в проходящем в Москве заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

"Традиционно рассмотрим важные вопросы нашей повестки, прежде всего сверим часы по ходу выполнения утвержденной главами наших государств Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", - отметил Мишустин.

В мероприятии также участвуют премьеры Белоруссии - Александр Турчин, Армении - Никол Пашинян, Казахстана - Олжас Бектенов, Киргизии - Адылбек Касымалиев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Планируется, что в рамках заседания главы правительств обсудят вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено функционированию внутреннего рынка стран объединения, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.

Межправительственный совет является органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоящим из глав правительств государств-членов. В компетенцию ЕМПС входят в том числе вопросы реализации и контроля за исполнением Договора о ЕАЭС и решений Высшего Евразийского экономического совета.