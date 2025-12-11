ЦБ: первый этап перехода на новые форматы расчетов начнется в 2028 году

Процесс будет поэтапным, чтобы учесть разные возможности участников рынка, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Банк России планирует начать первый этап перехода на новые международные стандарты обработки платежей внутри своей платежной системы в 2028 году. Процесс будет поэтапным, чтобы учесть разные возможности участников рынка. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, выступая на международной конференции "FI Day ИИ & Блокчейн Цифровые горизонты будущего".

"На первом этапе мы переходим на конвертируемый формат, чтобы с новым бесшовным форматом могли работать все участники. Те, кто будет готов к этому и уже сделает необходимые изменения, и те, кому требуется больше времени. Затем определим дату финального перехода. Если говорить о сроках, то первый этап, мы целимся в 2028 год. С банками будем обсуждать и определим дату финального перехода", - сказала Бакина.

Бакина добавила также, что риски, подобные тем, с которыми столкнулась Россия при отключении от SWIFT, также необходимо учитывать. Она также сказала, что вся необходимая методология и стандарты уже разработаны и приняты, а участники движутся в едином направлении.