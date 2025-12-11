Расходы Ивановской области составят 88,5 млрд рублей в 2026 году

В частности, на социальную поддержку жителей региона направят 11,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Ивановской областной думы приняли закон об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Доходы составят 82,8 млрд рублей, расходы - 88,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе облдумы.

"На внеочередном пленарном заседании, состоявшемся 11 декабря, депутаты Ивановской областной думы приняли главный финансовый документ - закон об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Доходная часть бюджета на будущий год утверждена в сумме 82,8 млрд рублей, расходная - 88,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам председателя облдумы Марины Дмитриевой, впервые при принятии бюджета расходная часть превысила объем 88 млрд рублей. "Бюджет остается социально ориентированным. Все меры социальной поддержки сохранены, а размеры денежных выплат проиндексированы", - добавила спикер регионального парламента.

Отмечается, что более 15 млрд рублей составят расходы на здравоохранение, а на социальную поддержку жителей региона направят 11,5 млрд рублей. Как отметила заместитель председателя облправительства - директор департамента финансов Любовь Яковлева, 600 млн рублей предусмотрено на обеспечение жильем детей-сирот как на предоставление жилых помещений по договорам найма, так и на единовременную социальную выплату. В целом по всем направлениям на государственную поддержку семьи и детей расходы областного бюджета составят 19,5 млрд рублей.

Также более 19 млрд рублей будет вложено в сферу образования. Так, с привлечением средств федерального бюджета планируется капитально отремонтировать 20 школ и 14 детских садов. Дополнительно в рамках проектов по инициативе губернатора Станислава Сергеевича Воскресенского на ремонт 31 школы и 62 детских садов в 2026 году выделено 816,5 млн рублей.

В декабре 2024 года депутаты приняли бюджет на текущий год с доходами 74,7 млрд рублей, расходами - 80,7 млрд рублей.