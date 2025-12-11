Ростех: воздушный парк НССА планируется расширить самолетами

Санавиация госкорпорации представлена более чем в 50 регионах страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Воздушный парк Национальной службы санитарной авиации (НССА) Ростеха планируется пополнить самолетами производства ОАК, сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения в России на период до 2030 года. Документ содержит пункт, подразумевающий не только развитие санитарной авиации, но и производство воздушных судов с медицинскими модулями.

"Восемь лет назад госкорпорация выступила инициатором создания Национальной службы санитарной авиации. В нашем контуре сосредоточены компетенции для всеобъемлющей реализации этого проекта. Так, рабочих лошадок санавиации - "Ансаты" и Ми-8 - производит входящий в Ростех холдинг "Вертолеты России". Планируется расширение парка за счет самолетов, ввиду высокой востребованности службы в некоторых регионах. Эти машины производит наша ОАК", - говорится в сообщении.

Санавиация Ростеха представлена более чем в 50 регионах страны. За годы работы она спасла свыше 54 тыс. пациентов, из них более 7 тыс. детей.