В ЦБ назвали телефонные звонки основным инструментом мошенников

С точки зрения защиты граждан нужно рассчитывать на технические средства, подчеркнул директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Телефонные звонки остаются основным инструментом мошенников, они продолжают дозваниваться до граждан, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на конференции в четверг.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

"Мы подтверждаем, что в настоящее время основным каналом взаимодействия (мошенников с гражданами - прим. ТАСС) остается телефон. Но мы видим снижение звонков в мессенджерах, но в остальном количество звонков и количество похищенных денег говорит о том, что мошенники продолжают дозваниваться до наших граждан с использованием либо новых сервисов, либо телефонных звонков", - сказал он.

Уваров также отметил, что с точки зрения защиты граждан нужно рассчитывать на технические средства. "Финансовая грамотность - это хорошая история, но с учетом количества операций без согласия мы видим, что этих мер недостаточно, поэтому должны работать технические средства защиты граждан от мошенников".