ЦБ Узбекистана оставил без изменений ключевую ставку

Прогноз инфляции в конце года снижен до 7,3%

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /ТАСС/. Совет управляющих Центрального банка Узбекистана 11 декабря на своем очередном заседании оставил без изменения ключевую ставку (14% годовых). Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

"Центральный банк оставил основную ставку на уровне 14% годовых. Несмотря на замедление инфляции и инфляционные ожидания населения и бизнеса, регулятор отмечает инфляционные риски со стороны спроса, предложения и сферы услуг. Сохранение ставки направлено на устойчивое снижение инфляции в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Прогноз инфляции в конце года снижен до 7,3%. При этом отмечается, что благодаря расширению доступа к финансовым услугам розничное кредитование продолжает расти высокими темпами, что может усилить инфляционное давление в будущем.