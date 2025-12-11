В ЦБ заявили о продолжении дискуссии по количеству банковских карт на человека

Есть законодательная инициатива, поручение президента рассмотреть вопрос об ограничении количества карт, отметил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Законодательная инициатива по ограничению числа банковских карт на одного человека продолжает дорабатываться, идет дискуссия. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на форуме, посвященном антифроду.

"Немного об ограничении (числа - прим. ТАСС) карт. Есть законодательная инициатива, поручение президента рассмотреть вопрос об ограничении количества карт. Сейчас совместно с Минцифры и правительством дорабатывается законодательная инициатива в рамках законопроекта "Антифрод 2.0", чтобы принять решение по ограничению количества карт. По нашей оценке, общее количество карт в одни руки не должно превышать 20 единиц и пять карт в одном банке. Дискуссии продолжаются, посмотрим, какое решение примут законодатели, но инициативы такие", - сказал он.

Ранее в секретариате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что во втором пакете мер против кибермошенничества, подготовленном правительством, содержится поправка об ограничении выдачи количества банковских карт на человека до 10 штук. Мера вводится в рамках борьбы с дропперами - лицами, помогающими мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.