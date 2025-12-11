Прикамье намерено подписать дорожные карты по промкооперации с предприятиями Белоруссии

В 2024 году 580 компаний региона участвовали в промышленной кооперации с 47 крупными холдингами

ПЕРМЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены подписать дорожные карты по промкооперации с предприятиями Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Мы планируем, и таких договоренностей мы, предварительно, достигли на промышленном форуме в Минске, подписать дорожные карты [по промкооперации] с предприятиями Белоруссии. Мы, по крайней мере, очень этого хотим", - сообщил Махонин.

Промкооперация в Прикамье

В 2024 году 580 компаний региона участвовали в промышленной кооперации с 47 крупными холдингами. По данным главы региона, за 2025 год Прикамье подписало еще шесть дорожных карт по промкооперации, а со стороны пермских поставщиков в кооперацию добавилось еще порядка 30 предприятий. При этом сейчас регион ведет еще ряд переговоров с крупными металлургическими холдингами. "Нарастающий итог всех дорожных карт, если мы говорим в суммах, - это более 600 млрд рублей. Поэтому промышленную кооперацию будем развивать", - пояснил Махонин.

Как отметил глава региона, промкооперация является одним из действенных инструментов для роста промышленного производства Прикамья, индекс которого за прошлый год составил 108,8%. Между тем, по итогам 2025 года планируется незначительное снижение темпа роста. "Непростая задача - сохранять в этом году индекс промышленного производства, потому что база у нас достаточно высокая. В прошлом году мы подросли в индексе выше, чем средний показатель по стране. В этом году немножко будет снижение, но оно будет несущественное", - сказал губернатор Прикамья.

В целом, по словам Махонина, высокий показатель индекса промпроизводства Пермского края устанавливается за счет основных промышленных производств региона: нефтепереработки, производства калийных удобрений, машиностроения, а также других направлений деятельности. "Появляются дополнительные производства, которые генерируют тот процент в ВРП, который нам помогает поддерживать индекс промышленного производства, - отметил глава Пермского края. - Всегда говорю, любые вызовы - окно возможностей, чтобы нам создать что-то свое, усилить наше среднее и малое предпринимательство, быть менее зависимыми от иностранных поставок. Все эти интеграционные механизмы, мне кажется, и дают почву, чтобы мы видели рост промышленного производства".

Внешняя торговля

Рост промпроизводства повышает и экспортный потенциал региона. "Надо выходить [на зарубежные рынки], предлагать продукцию, тем более что за эту продукцию точно не стыдно - часто даже гордо", - сказал Махонин.

В частности, Прикамье развивает сотрудничество с рынками стран СНГ, Центральной Азии, Персидского залива, Индией, Индонезией. В планах региона также выходить на рынок Вьетнама. "Предприятие "Зарубежнефть", с которым у нас подписана дорожная карта промышленной кооперации, очень охотно сейчас помогает нам выстроить бизнес-миссию во Вьетнам, поскольку они там присутствуют, у них там есть проект. Мы повезем наш бизнес, наших производителей, уже четко осознавая, какие ниши можно занимать, какой товар, конкурентные продукцию и услуги мы можем предлагать", - рассказал глава Прикамья.

Развитие инфраструктуры

Как отметил глава Прикамья, "развивать социально значимую инфраструктуру возможно только благодаря стабильной работе предприятий, которые являются основой экономики региона".

Так, в Пермском крае за пять лет провели ремонт и реконструкцию более 4 тыс. км дорог, треть из которых - местного значения. За строительный сезон 2025 года привели в нормативное состояние более 30 мостов, построили и реконструировали 16,5 км дорог, отремонтировали - 455 км. Также за последние пять лет полностью обновили автобусный парк в краевой столице, перешли от нерегулируемых тарифов на регулируемые, заменили автобусный парк на межмуниципальных маршрутах, где сейчас работают порядка 450 транспортных средств. "Благодаря этой работе регион досрочно выполнил показатель по доле транспортных средств со сроком эксплуатации не старше нормативного. К 2030 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" регионы должны довести его до 85%, у нас уже на конец 2024 года он составлял 87,9%. Поставили себе задачу сохранить этот уровень и к 2030 году достичь 100%", - сообщил Махонин.

Помимо этого, за пять лет в Прикамье построили 4 тыс. км межпоселковых и распределительных газопроводов. Это позволило газифицировать 137 населенных пунктов и предоставить доступ к газу более 220 тыс. человек. Сейчас в регионе на разных этапах реализации строительство 26 газопроводов, в том числе в северные территории края - в Красновишерский и Чердынский округа. "Эту работу продолжим в рамках программы газификации Пермского края на период 2026-2030 годов, которая предполагает газификацию еще 145 населенных пунктов Прикамья в 24 муниципальных образованиях", - добавил губернатор.

Кроме того, власти Пермского края активно развивают речное судоходство. Для этого в регионе создали краевое предприятие "Пермское речное пароходство", которое будет управлять водными маршрутами, содержать и обслуживать причальные сооружения, а также обновлять речной флот. В частности, к 2028 году планируется расширить сеть речных маршрутов и увеличить число судов краевого флота.