В России вышел первый доклад о вкладе бизнеса в сохранение экосистемы Байкала

В докладе представлены проекты РЖД, "Росатома", "РУСАЛа", Сбера, ВЭБ.РФ, банка ДОМ.РФ, Рослесхоза и других

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Энергометаллургический холдинг Эн+ при поддержке кафедры водных ресурсов ЮНЕСКО ИГУ выпустил первый в России доклад "О лучших корпоративных практиках в сфере устойчивого развития на озере Байкал". В комплексный обзор вошли 62 проекта от российского бизнеса, НКО и науки, сообщила пресс-служба компании.

"Представление этого доклада в неделю проведения Седьмой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде имеет особое значение. Байкал - уникальная экосистема мирового уровня, и для ЮНЕП крайне важно видеть, что бизнес-сообщество готово вносить реальный вклад в ее сохранение. Такие инициативы показывают, что объединение научной экспертизы и корпоративной ответственности становится ключевым инструментом в защите Байкала и неотъемлемой частью глобальной повестки устойчивого развития", - рассказал представитель ЮНЕП в России Владимир Мошкало, слова которого приведены в сообщении.

В докладе представлены проекты РЖД, "Росатома", "РУСАЛа", Сбера, ВЭБ.РФ, банка ДОМ.РФ, Рослесхоза и других. Они направлены на экологический мониторинг, восстановление лесов, защиту биоразнообразия, образовательные программы и развитие ответственного туризма.

"Мы собрали и систематизировали в этом докладе лучшие практики, нацеленные на сохранение и восстановление природного капитала на Байкальской природной территории, с тем, чтобы дать возможность расширить круг их участников, тиражировать и масштабировать этот значимый вклад", - подчеркнула заместитель генерального директора по устойчивому развитию Эн+ Ирина Бахтина.

Как пояснили в пресс-службе, публикацию доклада поддержали структуры Организаций Объединенных Наций в России - Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Национальная сеть Глобального договора ООН, Национальный комитет Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, отделение Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией.