ОПЕК вновь сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025-2026 годах

Мировой спрос на нефть в 2025 году может увеличиться на 1,3 млн баррелей в сутки, говорится в отчете организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть в 2025 году может вырасти на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - до 105,14 млн б/с, следует из отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

В 2026 году ОПЕК ждет роста спроса на нефть на 1,4 млн б/с - до 106,52 млн б/с. Таким образом, организация вновь сохранила свои прогнозы.

ОПЕК называет это "здоровым" увеличением. Основной прирост будет приходиться на не относящиеся к ОЭСР страны - по 1,2 млн б/с в 2025 и 2026 годах.

ОПЕК также сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК+" на 2026 год на уровне 0,6 млн б/с. При этом организация немного повысила прогноз на 2025 год - до 1 млн б/с. Организация отмечает, что повышение прогноза связано с сезонными колебаниями и ожидаемыми данными за четвертый квартал. В 2025 году добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК+, увеличится до 54,15 млн б/с, а в 2026 году - на 0,6 млн б/с, до 54,78 млн б/с.

Основными драйверами роста поставок нефти среди стран "не ОПЕК+" станут США, Канада, Бразилия и Аргентина.