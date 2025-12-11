Кабмин одобрил поправки о повышении эффективности льгот для новых резидентов префрежимов

Поправками предусмотрено продление периода неприменения предусмотренных законопроектом ограничений с двух до трех лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство России одобрило поправки к законопроекту о совершенствовании предоставления льгот для новых резидентов преференциальных режимов и стимулировании инвестиций бизнеса. Об этом сообщает на сайте Минфина РФ.

"Правительство одобрило поправки к законопроекту о совершенствовании предоставления льгот для новых резидентов преференциальных режимов и стимулировании инвестиций бизнеса, подготовленные по итогам обсуждения с Госдумой, Счетной палатой, заинтересованными ведомствами и предпринимательским сообществом. Предложения направлены на смягчение для бизнеса ограничительных мер, а также уточнение отдельных положений законопроекта для исключения неопределенности толкования", - говорится в сообщении.

Так, поправками предусмотрено продление периода неприменения предусмотренных законопроектом ограничений с двух до трех лет (механизм ограничения налоговых льгот и пониженных страховых взносов объемом капитальных вложений и НИОКР, а также лишение права на применение налоговых льгот в случае непредставления бухгалтерской отчетности). Отмечается, что регионам предоставляется право индексации размера капвложений резидентов, учитываемых при их сопоставлении с величиной налоговых льгот, на коэффициент-дефлятор. Также расширяется перечень расходов, которые можно учитывать в составе капитальных вложений бизнеса. Кроме того, уточняется периметр применения норм законопроекта, уточнили в министерстве.

"Предусмотренные законопроектом ограничения для новых резидентов преференциальных режимов нацелены на повышение эффективности налоговых расходов и стимулирование инвестиционной активности по принципу соразмерности. В результате 1 рубль налоговых расходов должен приводить к не менее 1 рублю частных капитальных вложений и инвестиций в НИОКР. Применение налоговых преференций будет доступно при выполнении контролируемых показателей соглашений и своевременной передачи налоговым органам бухгалтерской отчетности", - подчеркнули в Минфине.

У регионов появятся широкие полномочия по регулированию применения преференциальных налоговых режимов на своей территории. Им будет доступна приоритизация в периметрах префрежимов развития тех отраслей экономики, которые соответствуют стратегиям социально-экономического развития конкретного субъекта РФ.