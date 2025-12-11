"Восьмерка" ОПЕК+ в ноябре превысила план добычи нефти на 23 тыс. б/с

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В ноябре 2025 г. восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, нарастили производство на 126 тыс. баррелей в сутки (б/с) вместо запланированных 137 тыс. б/с, но при этом добывали на 23 тыс. б/с больше согласованного плана с учетом добровольных компенсаций, следует из отчета ОПЕК.

В ноябре восемь стран ОПЕК+ должны были нарастить добычу нефти на 101 тыс. б/с по сравнению с октябрем с учетом обязательств по компенсации сверхдобычи, до 32,933 млн б/с. Однако реально добыча выросла на 126 тыс. б/с - до 32,956 млн б/с. Таким образом, превышение плана составило 23 тыс. б/с.

Основным "нарушителем" договоренностей стал Казахстан, который добывал в ноябре на 265 тыс. б/с выше своей квоты с учетом компенсаций, Оман - практически уложился в квоту, превысив ее на 1 тыс. б/с.

ОАЭ производили меньше плана ОПЕК+ на 11 тыс. б/с, Россия - на 165 тыс. б/с, Ирак - на 53 тыс. б/с, Алжир - на 2 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 8 тыс. б/с, а Кувейт - на 4 тыс. б/с меньше плана.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели, и в сентябре "восьмерка" ОПЕК+ полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 млн б/с, на год раньше изначального плана.

В октябре государства ОПЕК+ начали постепенно отказываться от сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с, согласовав ее увеличение на 137 тыс. б/с. На ноябрь и декабрь было принято решение наращивать добычу в таком же объеме.

На последнем заседании восемь стран ОПЕК+ сохранили решение приостановить дальнейшее наращивание добычи в I квартале 2026 года, квоты на этот период сохраняются на уровне декабря 2025 года.